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Архив - Донецкая область

"Десант" нардепов "Слуги народа" прибыл на Донбасс

21.10.2020 15:00
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"Десант" нардепов "Слуги народа" прибыл на Донбасс

Народные депутаты от политической силы "Слуга народа" прибыли в Константиновку Донецкой области, погрузились в военные машины, которые подогнали к железнодорожному вокзалу и уехали в прифронтовую зону. Заняли места на обычных деревянных лавках. Также часть депутатов разъехалась бусами. Эту информацию сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS с места событий, сообщает сайт ВЕСТИ.
По информации телеканала "Украина 24" депутаты "пообщаются с украинскими военными, с местными. Будут жить, как нам сообщили, вместе с ними. Не будет никаких гостиниц. И также после этой поездки, уже в Киеве, состоится рабочее совещание, где обсудят идеи по итогам этой поездки. И, возможно, это выльется в определенные законотворческие инициативы, как нам рассказали, именно относительно военной тематики".



Теги: Донбасс, депутаты, Слуга народа
 
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