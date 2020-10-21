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Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений перемирия на Донбассе за сутки
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений режима тишины на Донбассе. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 20 октября.
Так, В Донецкой области СММ зафиксировала 19 нарушений режима прекращения огня (включая 10 взрывов неопределенного происхождения), большинство из которых, по оценке, произошли в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка).
В Луганской области СММ констатировала отсутствие нарушений режима прекращения огня.
За время перемирия с 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 1 735 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 464 взрыва, 20 пролетевших неопределенных боеприпасов, 15 вспышек дульного пламени, 22 осветительные ракеты, а также 1 214 очередей и выстрелов).
Теги: Донбасс, перемирие, ОБСЕ, нарушения
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