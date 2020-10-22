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Архив - Донецкая область

23 октября «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке

22.10.2020 13:00
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23 октября «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке

В пятницу, 23 октября, группировка «ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «межведомственный штаб».
КПВВ будет работать с 9:00 до 18:00. Условия пропуска не изменились.



Теги: Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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