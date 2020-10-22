Арахамия рассказал о поездке "слуг народа" на Донбасс (ВИДЕО)

22.10.2020 16:00

Народные депутаты от Слуги народа ночевали на Донбассе в землянках и бункерах. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия. Видео опубликовал PavlovskyNews, передает Корреспондент.net.

По словам Арахамии, изначально была задача, чтобы не было никаких привилегий и нардепы смогли ощутить реалии, с которыми сталкиваются военные.

Также депутаты побывали на позициях армии. Арахамия заявил, что многим открылись глаза на происходящее.

После поездки нардепы все услышанное сведут в один документ и на комитете нацбезопасноти и обороны будут реализовывать в виде конкретных законодательных инициатив.