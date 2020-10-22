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БФ «Право на защиту» предлагает бесплатную правовую помощь жителям ОРДЛО и ВПЛ
22.10.2020 10:00
Переселенцы, жители неподконтрольной Украине части Донасса, АР Крым и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения, могут получить бесплатную правовую помощь от юристов БФ «Право на защиту» («Право на захист»), сообщает РПД «Донецкие новости».
В период карантина консультации можно получить в онлайн-режиме по следующим видам связи организации:
- телефонная «горячая линия» – (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90 (пн-пт с 9:00 до 18:00);
- электронная почта – [email protected];
- через Facebook-страницу «Права на защиту».
Также можно самостоятельно найти ответы на интересующие вас вопросы в чат-ботах, которые создали юристы БФ «Право на защиту»:
- в Facebook – https://www.facebook.com/IDP.legal.aid (проект «Юридический советник для переселенцев) ;
- в Viber: https://chats.viber.com/idp_legal_advisor_bot ;
- в Telegram: https://t.me/IDP_advisor_bot .
Теги: Донбасс, юрист, помощь, благотворительность, ВПЛ, ОРДЛО
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