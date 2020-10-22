БФ «Право на защиту» предлагает бесплатную правовую помощь жителям ОРДЛО и ВПЛ

22.10.2020 10:00

Переселенцы, жители неподконтрольной Украине части Донасса, АР Крым и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения, могут получить бесплатную правовую помощь от юристов БФ «Право на защиту» («Право на захист»), сообщает РПД «Донецкие новости».

В период карантина консультации можно получить в онлайн-режиме по следующим видам связи организации:

телефонная «горячая линия» – (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90 (пн-пт с 9:00 до 18:00);

электронная почта – [email protected];

через Facebook-страницу «Права на защиту».

Также можно самостоятельно найти ответы на интересующие вас вопросы в чат-ботах, которые создали юристы БФ «Право на защиту»: