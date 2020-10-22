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Архив - Донецкая область

Ввласти Авдеевки приобрели квартиры для 4 семей переселенцев

22.10.2020 15:00
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Ввласти Авдеевки приобрели квартиры для 4 семей переселенцев

Власти Авдеевки выделили деньги на приобретение квартир переселенцам. Жилье получат четыре семьи, которые лишились жилья и были вынуждены выехать с территории ОРДЛО из-за ворруженной российской агрессии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВГА Авдеевки.
Авдеевская военно-гражданская администрация уже приобрела двухкомнатные квартиры на вторичном рынке для переселенцев.
"Состоялся конкурс о приобретении жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенных лиц в городе Авдеевка Донецкой области. В настоящее время, военно-гражданской администрацией города Авдеевка Донецкой области приобретено (на вторичном рынке) четыре двухкомнатные квартиры. По результатам рассмотрения на заседании комиссии, будет осуществлено распределение жилых помещений из фонда жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц в городе Авдеевка", — говорится в сообщении.



Теги: Авдеевка, квартиры, переселенцы
 
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