Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 23 октября

23.10.2020 13:00

В пятницу, 23 октября линию разграничения на Донбассе можно пересечь лишь через КПВВ "Новотроицкое". Об этом "Свободному радио" сообщил представитель Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб.

"Пропускные операции происходят только через КПВВ "Новотроицкое". По состоянию на 9:45 здесь с временно оккупированной территории последовали 4 транспортных средства и 25 человек. А на контролируемую правительством территорию еще никто не прибыл ", - сказал представитель пограничников.