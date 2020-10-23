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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 23 октября

23.10.2020 13:00
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Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 23 октября

В пятницу, 23 октября линию разграничения на Донбассе можно пересечь лишь через КПВВ "Новотроицкое". Об этом "Свободному радио" сообщил представитель Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб.
"Пропускные операции происходят только через КПВВ "Новотроицкое". По состоянию на 9:45 здесь с временно оккупированной территории последовали 4 транспортных средства и 25 человек. А на контролируемую правительством территорию еще никто не прибыл ", - сказал представитель пограничников.



Теги: Донбасс, Новотроицкое, КПВВ, ГПСУ
 
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