В "Ощадбанке" прокомментировали слухи о блокировании "продленных" карт

23.10.2020 15:00

В "Ощадбанке" заявили, что информация о том, что продленные до 1 ноября пенсионные карты, если с них три месяца не снимали деньги, заблокируют, не соответствуют действительности. Об этом сообщили консультанты "горячей линии" Ощадбанка, передает сайт News UA.

В банке напомнили, что срок действия банковских карт продлен до 1 ноября. На это время Ощадбанк не останавливает никакие выплаты, оставляя деньги на счетах. После этого срока все карты будут перевыпущены автоматически. Забрать карту можно будет в любом отделении "Ощадбанка" после пересечения одного из блокпостов. При этом можно зарегистрироваться в электронной очереди, чтобы получить свою карту в ближайшем отделении.

Также, известно, что карта сохраняется в отделении банка полгода с момента заказа, на период карантина "уничтожение" карт приостановлено. И если за полгода пенсионер не забрал карточку, ее можно будет получить до последнего дня месяца, когда заканчивается карантин.