Зеленский заявил о создании областной многопрофильной больницы в Краматорске

23.10.2020 16:00

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание пяти медицинских городков в Украине. Об этом он сказад в ходе рабочего визита в Донецкую область, сообщает пресс-служба государства в пятницу, 23 октября, передает Корреспондент.net.

Так, в ходе визита Зеленскому представили план строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске, которая должна стать флагманским медицинским проектом по строительству пяти медицинских городков по всей стране.

Такое медучреждение сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 млн жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Указано, что стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд гривен, общая смета – 8 млрд гривен. Начать строительство планируют в первом квартале 2021 года при наличии соответствующего финансирования.