Более 100 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» 23 октября

24.10.2020 11:00

Сто пять человек были пропущены через контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка» за время действия гуманитарного коридора 23 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС" непризнанной "республики".

«На территорию республики запущено 18 транспортных средств, 74 человека. На территорию Украины выпущено 20 транспортных средств, 31 человек», — говорится в сообщении.