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Архив - Донецкая область

Более 100 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» 23 октября

24.10.2020 11:00
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Более 100 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» 23 октября

Сто пять человек были пропущены через контрольный пункт въезда и выезда «Еленовка» за время действия гуманитарного коридора 23 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС" непризнанной "республики".
«На территорию республики запущено 18 транспортных средств, 74 человека. На территорию Украины выпущено 20 транспортных средств, 31 человек», — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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