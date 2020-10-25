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"ДНР" откроет гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка" 26 октября
25.10.2020 17:00
Пропуск граждан через контрольный пункт въезда и выезда под Донецком будет возобновлен 26 октября. Об этом сегодня сообщили в "межведомственном штабе".
"В понедельник, 26 октября 2020 года, КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд", — сказано в сообщении.
В "штабе" напомнили, что для въезда в "республику" необходимо получить разрешение "межведомственного штаба", а для выезда нужно иметь украинскую прописку.
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, КПВВ
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