Мэром Мариуполя по данным экзит-пола остается Бойченко

26.10.2020 09:00

Согласно экзит-пола социологической группы "Рейтинг", выборы мэра Мариуполя выигрывает действующий мэр Вадим Бойченко, сообщает УП.

Бойченко набирает 68,1% избирателей города, в то время как его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Клименко – 22,8%.

На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,6%).

ОПЖЗ набирает 31,4%, Партия Шария – 6,2%, "Слуга народа" – 5,7%, "Сила людей" – 5,0%. Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.