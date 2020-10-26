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Мэром Мариуполя по данным экзит-пола остается Бойченко
26.10.2020 09:00
Согласно экзит-пола социологической группы "Рейтинг", выборы мэра Мариуполя выигрывает действующий мэр Вадим Бойченко, сообщает УП.
Бойченко набирает 68,1% избирателей города, в то время как его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Клименко – 22,8%.
На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,6%).
ОПЖЗ набирает 31,4%, Партия Шария – 6,2%, "Слуга народа" – 5,7%, "Сила людей" – 5,0%. Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.
Теги: выборы, Мариуполь, мэр
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