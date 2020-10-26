Скандальная Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра Славянска

26.10.2020 13:00

Аналитическое бюро "Система" обнародовало результаты своего экзитпола по результатам местных выборов в Славянске Донецкой области, сообщает Depo.Донбасс.

По данным экзитпола, действующий мэр Вадим Лях остается лидером в голосовании на пост председателя Славянской ОТО.

По данным опроса, Лях набирает 34,8%; экс-мэр Неля Штепа — 23,1% поддержки.

Именно эти два кандидата будут вести борьбу за кресло мэра во втором туре.

Результаты остальных кандидатов:

Павел Придворов — 20,7%

Ольга Алтунина — 17,6%

Андрей Секлецов — 2,6%

Евгений Недосека — 1,2%.

Также, согласно данным экзитпола, в Славянский городской совет проходят шесть партий:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" — 25,2%

"Партия мира и развития" — 22,7%

"Оппозиционный блок" — 18,4%

"Слуга народа" — 17,1%

"Наш край" — 7,2%

"Европейская солидарность" — 5,8%.