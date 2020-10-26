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Архив - Донецкая область

Скандальная Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра Славянска

26.10.2020 13:00
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Скандальная Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра Славянска

Аналитическое бюро "Система" обнародовало результаты своего экзитпола по результатам местных выборов в Славянске Донецкой области, сообщает Depo.Донбасс.
По данным экзитпола, действующий мэр Вадим Лях остается лидером в голосовании на пост председателя Славянской ОТО.
По данным опроса, Лях набирает 34,8%; экс-мэр Неля Штепа — 23,1% поддержки.
Именно эти два кандидата будут вести борьбу за кресло мэра во втором туре.
Результаты остальных кандидатов:
Павел Придворов — 20,7%
Ольга Алтунина — 17,6%
Андрей Секлецов — 2,6%
Евгений Недосека — 1,2%.
Также, согласно данным экзитпола, в Славянский городской совет проходят шесть партий:
"Оппозиционная платформа - За жизнь" — 25,2%
"Партия мира и развития" — 22,7%
"Оппозиционный блок" — 18,4%
"Слуга народа" — 17,1%
"Наш край" — 7,2%
"Европейская солидарность" — 5,8%.



Теги: выборы, Славянск, мэр, Неля Штепа
 
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