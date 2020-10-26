В ГПСУ сообщили о ситуации на КПВВ «Новотроицкое»

26.10.2020 17:00

Порядка 70 человек прошли через КПВВ «Новотроицкое» в обе стороны от линии разграничения по состоянию на 11:45 понедельника. Об этом в комментарии «ОстроВу» сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб.

«В этом КПВВ пограничники обеспечили пропуск на временно оккупированную территорию Украины 10 транспортных средств и 51 человека. В то же время со стороны неподконтрольной территории прибыли 4 автомобиля и 19 человек», - рассказал Игорь Лизогуб.

Напомним, что КПВВ «Новотроицкое» функционирует ежедневно с 7:00 до 18:30. Однако пропуск граждан на смежном с ним пунктом пропуска «Еленовка» оккупанты осуществляют дважды в неделю – понедельник и пятницу.

По данным пограничников, за два дня работы КПВВ «Новотроицкое» на прошлой неделе через него проследовали более 300 человек и почти 90 транспортных средств.