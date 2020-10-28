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Архив - Донецкая область

"Минздрав ДНР" назвал причины дефицита лекарств в аптеках

28.10.2020 12:00
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"Минздрав ДНР" назвал причины дефицита лекарств в аптеках

Недостаточный ассортимент лекарств в частных фармацевтических предприятиях "ДНР" связан со случаями массовой скупки медпрепаратов и несвоевременными поставками. Об этом заявили в "республиканском минздраве".
"Согласно информации от поставщиков вышеуказанной категории товаров, существуют объективные причины перебоев в своевременных поставках в связи с повышенным спросом на лекарственные препараты на территории Российской Федерации, где аналогичная ситуация с повышением уровня инфицирования COVID-19 и пневмониями среди населения на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом", — говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте "министерства".
В "минздраве" также сообщили о случаях скупки медикаментов одним лицом в количествах, значительно превышающих норму и ориентировочную потребность на семью. Речь идет о фактах продажи в одни руки более 5-10 упаковок препарата при курсе лечения на одного человека 0,5-1 упаковки. Причем покупатель, как правило, не имеет показаний к лечению и симптомов болезни.
"Руководителями фармацевтических предприятий прилагаются возможные усилия с целью обеспечения своевременного наполнения ассортиментом аптек, отдельное внимание уделяется препаратам, которые назначаются специалистами учреждений здравоохранения в соответствии с утвержденными протоколами лечения при ОРВИ", — добавили в "ведомстве".



Теги: Донбасс, дефицит, лекарства, ДНР
 
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