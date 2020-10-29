Последние новости раздела
- В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ14:00
- В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах13:00
- В Мариуполе объявили результаты местных выборов11:00
- "Минздрав ДНР" назвал причины дефицита лекарств в аптеках12:00
- В Мариуполь привезли три первых "автономных" троллейбуса15:00
- 26 октября через гуманитарный коридор «Новотроицкое – Еленовка» прошли 77 человек13:00
- "Ощадбанк" продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 января 2021 года08:00
- В ГПСУ сообщили о ситуации на КПВВ «Новотроицкое»17:00
- Скандальная Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра Славянска13:00
- Мэром Мариуполя по данным экзит-пола остается Бойченко09:00
В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах
29.10.2020 13:00
Занятия в общеобразовательных организациях "ДНР" возобновятся в очной форме 2 ноября. Об этом на брифинге в Донецке сообщил "министр образования и науки" непризнанной республики Михаил Кушаков.
"Со второго числа мы возобновляем учебный процесс в школах в одном режиме, в обычном формате", — сказал Кушаков.
"Министр" призвал сотрудников учебных учреждений, школьников и родителей неукоснительно соблюдать в полном объеме рекомендации по противодействию COVID-19.
Следует отметить, что школьники "ДНР" с 5 октября ушли на "продленные" осенние каникулы из-за ситуации вокруг COVID-19.
Теги: школа, карантин, каникулы
Читайте также:
- СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"15:00
- В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ14:00
- В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах13:00
- В Мариуполе объявили результаты местных выборов11:00
- Ограничения на работу КПВВ «Станица Луганская» продлили до 15 ноября14:00
- Глава ЛОГА посетил строящийся КПВВ в Счастье13:00
- "Минздрав ДНР" назвал причины дефицита лекарств в аптеках12:00
- В "ЛНР" сократили время работы КПВВ "Станица Луганская"10:00
- На Северодонецком «Азоте» запускают производство медицинского кислорода09:00
- В Мариуполь привезли три первых "автономных" троллейбуса15:00
- Заря – Брага: прогноз на матч Лиги Европы17:00
- Курс гривны упал до трехлетнего минимума16:00
- СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"15:00
- В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ14:00
- В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября12:00
- В Мариуполе объявили результаты местных выборов11:00
- Госстат назвал среднюю зарплату по Украине10:00
- У украинской делегации в ТКГ по Донбассу появился официальный спикер09:00
- "Динамо" на последних минутах упустило победу над "Ференцварошем" (ВИДЕО)08:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- В Мариуполь привезли три первых "автономных" троллейбуса
- В ОРЛО должникам за комуслуги начали приходить повестки в суд
- "Минздрав ДНР" назвал причины дефицита лекарств в аптеках
- Скандальная Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра Славянска
- "Ощадбанк" продлил действие платежных карт ВПЛ до 1 января 2021 года
- В «Донбасс SOS» разъяснили порядок пропуска граждан через КПВВ «Станица Луганская»
- В ГПСУ сообщили о ситуации на КПВВ «Новотроицкое»
- "Динамо" на последних минутах упустило победу над "Ференцварошем" (ВИДЕО)
- Глава ЛОГА посетил строящийся КПВВ в Счастье
- Мэром Мариуполя по данным экзит-пола остается Бойченко