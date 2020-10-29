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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ

29.10.2020 14:00
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В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ

В неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск сегодня, 29 октября, прибыл "гуманитарный конвой" из РФ. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
"Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 99-й по счету, доставил сегодня в Донецк около 65 тонн груза. В состав гумпомощи вошли медицинское оборудование, лекарственные препараты, а также вакцина от гриппа", – утверждают в "ДНР".
"Автомобили очередного, 99-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск. 6 автомобилей российских спасателей доставили в республику 50 тонн медикаментов и медицинского имущества", – заявили в "ЛНР".



Теги: Россия, Донбасс, гуманитарный конвой, ОРДЛО
 
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