С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных

30.10.2020 09:00

По состоянию на утро 30 октября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась. Об этом сообщает штаб ООС, передает телеканал 112 Украина.

Отмечается, что боевики нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы.

Незаконные вооруженные формирования дважды нарушили "режим тишины", применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В частности, дважды открывали прицельный огонь по позициям украинских защитников неподалеку Водяного.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих погибли.