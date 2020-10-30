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В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября
30.10.2020 08:00
Сегодня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда и выезда в Еленовке к югу от Донецка. Об этом сообщили антикоронавирусном "оперативном штабе" непризнанной "ДНР".
«В пятницу, 30 октября 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для въезда в "республику" необходимо заранее получить разрешение "оперативного штаба", для выезда нужна украинская прописка.
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор, КПВВ
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