Главная / Новости / Донецкая область / 30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек
Последние новости раздела
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября15:00
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО17:00
- 30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек15:00
- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ09:00
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка16:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ12:00
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных09:00
- В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября08:00
- В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ14:00
- В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах13:00
30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек
31.10.2020 15:00
Сто девятнадцать человек въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 30 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
«Тридцатого октября функционировал на въезд и выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка», на территорию республики запущено 17 транспортных средств, 119 человек», — говорится в сообщении.
Там добавили, что через гумкоридор на украинскую сторону выехало 10 авто и чуть более полусотни граждан.
Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
Читайте также:
- 26 октября через гуманитарный коридор «Новотроицкое – Еленовка» прошли 77 человек
- В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября
- 16 октября "ДНР" откроет на один день КПВВ "Еленовка"
- 206 человек смогли пройти через КПВВ «Еленовка» 16 октября
- Сегодня "ДНР" на один день откроет гуманитарный коридор в Еленовке
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября15:00
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО17:00
- 30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек15:00
- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ09:00
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка16:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ12:00
- В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию11:00
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных09:00
- В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября08:00
- СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"15:00
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября17:00
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 ноября13:00
- "Нафтогаз" назвал "ноябрьскую" цену на газ для населения11:00
- Умер "первый Джеймс Бонд" Шон Коннери10:00
- Усик победил Чисору единогласным решением судей (ВИДЕО)09:00
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО17:00
- 30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября13:00
- При землетрясении в Турции погибли более 20 человек11:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ
- СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка
- Курс гривны упал до трехлетнего минимума
- В Мариуполе объявили результаты местных выборов
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО
- В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах
- В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию
- В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных