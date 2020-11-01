Последние новости раздела
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября15:00
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО17:00
- 30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек15:00
- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ09:00
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка16:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ12:00
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных09:00
- В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября08:00
- В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ14:00
- В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах13:00
"ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября
01.11.2020 15:00
В понедельник, 2 ноября, в рамках "гуманитарного коридора" будет работать контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" на неподконтрольной части Донецкой области, граничащий с украинским КПВВ "Новотроицкое". Об этом сообщают СМИ "ДНР".
КПВВ будет работать с 09:00 до 18:00 по следующим правилам:
- Для въезда на неподконтрольную территорию, необходимо будет иметь при себе специальное разрешение "межведомственного оперативного штаба" т.н. "ДНР";
- Для выезда с неподконтрольной Украине территории, необходимо будет иметь прописку на подконтрольной территории;
- При въезда на неподконтрольную территорию нужно будет заполнять бланк-согласие на направление в стационар. Либо же желающим предложат пройти экспресс-тест на коронавирус;
- В случае отрицательного результата – заполняется бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции. Если тест будет положительным – прибывшего отправят на стационарное лечение.
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор, КПВВ
Читайте также:
- В «ДНР» сообщили об итогах работы КПВВ «Еленовка» 28 сентября
- 16 октября "ДНР" откроет на один день КПВВ "Еленовка"
- В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября
- В соцсетях показали автоочередь на КПП «ДНР» «Еленовка»
- Ситуация на пунктах пропуска в ОРДО: в Еленовке много машин, пропускают быстро
- В "ДНР" анонсировали открытие гуманитарного коридора на КПВВ "Еленовка" (ВИДЕО)
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября15:00
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО17:00
- 30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек15:00
- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ09:00
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка16:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ12:00
- В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию11:00
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных09:00
- В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября08:00
- СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"15:00
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября17:00
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 ноября13:00
- "Нафтогаз" назвал "ноябрьскую" цену на газ для населения11:00
- Умер "первый Джеймс Бонд" Шон Коннери10:00
- Усик победил Чисору единогласным решением судей (ВИДЕО)09:00
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО17:00
- 30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября13:00
- При землетрясении в Турции погибли более 20 человек11:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ
- СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка
- Курс гривны упал до трехлетнего минимума
- В Мариуполе объявили результаты местных выборов
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО
- В "ДНР"объявили о возобновлении занятий в школах
- В ОРДЛО прибыл 99-й "гумконвой" из РФ
- В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных