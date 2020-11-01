"ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября

01.11.2020 15:00

В понедельник, 2 ноября, в рамках "гуманитарного коридора" будет работать контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка" на неподконтрольной части Донецкой области, граничащий с украинским КПВВ "Новотроицкое". Об этом сообщают СМИ "ДНР".

КПВВ будет работать с 09:00 до 18:00 по следующим правилам: