- «Укрзалізниця» запустит поезд в прифронтовую Авдеевку14:00
- 2 октября через гуманитарный коридор в Еленовке прошли 152 человека13:00
- Опубликован график работы мобильных отделений «Ощадбанка» на Донбассе со 2 по 8 ноября11:00
- Опубликован график приемов "Врачей мира" в ноябре на Донбассе16:00
- В Краматорске перевернулась маршрутка с пассажирами14:00
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” 2 ноября по данным ГПСУ13:00
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября15:00
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО17:00
- 30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек15:00
- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ09:00
Опубликован график приемов "Врачей мира" в ноябре на Донбассе
Мобильные бригады международной гуманитарной организации «Врачи мира» (Medicos del Mundo) в ноябре проведут выездные приемы жителей прифронтовых населенных пунктов Бахмутского района Донецкой области, а также Попаснянского и Станично-Луганского районов Луганщины. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
Бахмутский район Донецкой области:
02.11.2020 - Мироновский
03.11.2020 - Луганское
04.11.2020 - Майорск
05.11.2020 - Светлодарск
06.11.2020 - Жованка
09.11.2020 - Новолуганское
10.11.2020 - Зайцево
11.11.2020 - Бахмутка
12.11.2020 - Светлодарск
13.11.2020 - Опытное
16.11.2020 - Мироновский
17.11.2020 - Луганское
18.11.2020 - Воздвиженка
19.11.2020 - Светлодарск
20.11.2020 - Новолуганское
23.11.2020 - Опытное
24.11.2020 - Зайцево
25.11.2020 - Мироновский
26.11.2020 - Светлодарск
27.11.2020 - Кодема
30.11.2020 - Новолуганское
Попаснянский район Луганской области:
02.11.2020 - Новоивановка
03.11.2020 - Золотое-3
04.11.2020 - Врубовка
05.11.2020 - 3олотое-4
06.11.2020 - Екатериновка
09.11.2020 - Троицкое
10.11.2020 - Золотое-3
11.11.2020 - Золотое-4
12.11.2020 - Орехово
13.11.2020 - Нижнее-2
16.11.2020 - Новоивановка
17.11.2020 - Золотое-3
18.11.2020 - Врубовка
19.11.2020 - Золотое-4
20.11.2020 - Екатериновка
23.11.2020 - Троицкое
24.11.2020 - Золотое-3
25.11.2020 - Новоивановка
26.11.2020 - Орехово
27.11.2020 - Нижнее-2
30.11.2020 - Золотое-3
Станично-Луганский район Луганской области:
02.11.2020 - Валуйское
03.11.2020 - Широкий
04.11.2020 - Сотенное
05.11.2020 - Плотина
06.11.2020 - Нижнее Вилькова
09.11.2020 - Чугинка
10.11.2020 - Артема
11.11.2020 - Степное
12.11.2020 - Расцвет
13.11.2020 - Камышное
16.11.2020 - Валуйское
17.11.2020 - Широкий
18.11.2020 - Сотенное
19.11.2020 - Плотина
20.11.2020 - Нижнее Вилькова
23.11.2070 - Чугинка
24.11.2020 - Артема
25.11.2020 - Степное
26.11.2020 - Расцвет
27.11.2020 - Камышное
30.11.2020 - Валуйское
Работа «Врачей мира» сосредоточена на предоставлении медицинских услуг в самых отдаленных районах на линии разграничения, где система здравоохранения серьезно пострадала из-за военного конфликта.
Теги: Донбасс, врачи, помощь, график
- Пострадавших на пожаре перевезли из Херсона в Донецк
- Донецкие милиционеры четыре часа оказывали доврачебную помощь кукле и друг другу (ФОТО)
- Женщину "свалил" инсульт во дворе больницы. Реальную помощь оказали через полтора часа
- Какая же досада этот пот!
- В Донецке собрались медики МЧС
- Избитая грабителем девушка надеется на помощь пластических хирургов
- «Укрзалізниця» запустит поезд в прифронтовую Авдеевку14:00
- 2 октября через гуманитарный коридор в Еленовке прошли 152 человека13:00
- На КПВВ в Счастье начали установку сервисного хаба для оказания админуслуг12:00
- Опубликован график работы мобильных отделений «Ощадбанка» на Донбассе со 2 по 8 ноября11:00
- Опубликован график приемов "Врачей мира" в ноябре на Донбассе16:00
- Правозащитники рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская» 15:00
- В Краматорске перевернулась маршрутка с пассажирами14:00
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” 2 ноября по данным ГПСУ13:00
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября15:00
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО17:00
- В Украине три новых "COVID-рекорда"10:00
- В Италии апелляционный суд оправдал участника АТО нацгвардейца Маркива09:00
- "Боруссия" разгромила "Шахтер" на НСК "Олимпийский" (ВИДЕО)08:00
- Степанов назвал три места для размещения мобильных госпиталей17:00
- Донецкий журналист Асеев стал лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова16:00
- Российский рубль обвалился до уровня 2014 года15:00
- «Укрзалізниця» запустит поезд в прифронтовую Авдеевку14:00
- 2 октября через гуманитарный коридор в Еленовке прошли 152 человека13:00
- На КПВВ в Счастье начали установку сервисного хаба для оказания админуслуг12:00
- Опубликован график работы мобильных отделений «Ощадбанка» на Донбассе со 2 по 8 ноября11:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- В Краматорске перевернулась маршрутка с пассажирами
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября
- «Укрзалізниця» запустит поезд в прифронтовую Авдеевку
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября
- Выборы президента США: стали известны итоги голосования на первом участке
- В МОЗ посоветовали украинцам приобрести пульсоксиметры
- Опубликован график приемов "Врачей мира" в ноябре на Донбассе
- Правозащитники рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская»
- Минздрав занес в "красную" зону карантина 11 облцентров
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” 2 ноября по данным ГПСУ