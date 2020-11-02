Опубликован график приемов "Врачей мира" в ноябре на Донбассе

02.11.2020 16:00

Мобильные бригады международной гуманитарной организации «Врачи мира» (Medicos del Mundo) в ноябре проведут выездные приемы жителей прифронтовых населенных пунктов Бахмутского района Донецкой области, а также Попаснянского и Станично-Луганского районов Луганщины. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Бахмутский район Донецкой области:

02.11.2020 - Мироновский

03.11.2020 - Луганское

04.11.2020 - Майорск

05.11.2020 - Светлодарск

06.11.2020 - Жованка

09.11.2020 - Новолуганское

10.11.2020 - Зайцево

11.11.2020 - Бахмутка

12.11.2020 - Светлодарск

13.11.2020 - Опытное

16.11.2020 - Мироновский

17.11.2020 - Луганское

18.11.2020 - Воздвиженка

19.11.2020 - Светлодарск

20.11.2020 - Новолуганское

23.11.2020 - Опытное

24.11.2020 - Зайцево

25.11.2020 - Мироновский

26.11.2020 - Светлодарск

27.11.2020 - Кодема

30.11.2020 - Новолуганское

Попаснянский район Луганской области:

02.11.2020 - Новоивановка

03.11.2020 - Золотое-3

04.11.2020 - Врубовка

05.11.2020 - 3олотое-4

06.11.2020 - Екатериновка

09.11.2020 - Троицкое

10.11.2020 - Золотое-3

11.11.2020 - Золотое-4

12.11.2020 - Орехово

13.11.2020 - Нижнее-2

16.11.2020 - Новоивановка

17.11.2020 - Золотое-3

18.11.2020 - Врубовка

19.11.2020 - Золотое-4

20.11.2020 - Екатериновка

23.11.2020 - Троицкое

24.11.2020 - Золотое-3

25.11.2020 - Новоивановка

26.11.2020 - Орехово

27.11.2020 - Нижнее-2

30.11.2020 - Золотое-3

Станично-Луганский район Луганской области:

02.11.2020 - Валуйское

03.11.2020 - Широкий

04.11.2020 - Сотенное

05.11.2020 - Плотина

06.11.2020 - Нижнее Вилькова

09.11.2020 - Чугинка

10.11.2020 - Артема

11.11.2020 - Степное

12.11.2020 - Расцвет

13.11.2020 - Камышное

16.11.2020 - Валуйское

17.11.2020 - Широкий

18.11.2020 - Сотенное

19.11.2020 - Плотина

20.11.2020 - Нижнее Вилькова

23.11.2070 - Чугинка

24.11.2020 - Артема

25.11.2020 - Степное

26.11.2020 - Расцвет

27.11.2020 - Камышное

30.11.2020 - Валуйское

Работа «Врачей мира» сосредоточена на предоставлении медицинских услуг в самых отдаленных районах на линии разграничения, где система здравоохранения серьезно пострадала из-за военного конфликта.