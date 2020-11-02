Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” 2 ноября по данным ГПСУ

02.11.2020 13:00

В понедельник из 5-ти контрольно-пропускных пунктов вдоль линии разграничения в Донбассе работает на пропуск только КПВВ “Новотроицкое”.

“По состоянию на 9:45 5 автомобилей и 32 человека последовали с подконтрольной части области на временно оккупированную, а в обратном направлении на этот час еще никого не было. Пункт пропуска начал работу по графику, задержек не было “, — говорит представитель Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб.