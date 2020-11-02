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Архив - Донецкая область

В Краматорске перевернулась маршрутка с пассажирами

02.11.2020 14:00
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В Краматорске перевернулась маршрутка с пассажирами

В Краматорске Донецкой области столкнулись легковой автомобиль и маршрутка с пассажирами. Об этом сообщается в Telegram-канале "Краматорск 24", информирует Depo.Донбасс.
Отмечается, что ДТП произошло 1 ноября вечером на ул. Юбилейной (район заправки "Альфа"). Маршрутка перевернулась.
При этом водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия. Одна женщина и водитель маршрутки с серьезными переломами доставлены в больницу.



Теги: Донбасс, Краматорск, маршрутка, ДТП
 
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