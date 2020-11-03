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2 октября через гуманитарный коридор в Еленовке прошли 152 человека
03.11.2020 13:00
Сто десять человек и 23 транспортных средства въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
В "министерстве" также добавили, что на территорию Украины проследовало 13 транспортных средств и 42 человека.
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор
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