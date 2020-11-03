Опубликован график работы мобильных отделений «Ощадбанка» на Донбассе со 2 по 8 ноября

03.11.2020 11:00

«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений на Донетчине и Луганщине на неделю 2-8 ноября. Об этом сообщает Донбасс SOS.

Луганская область:

02.11 — с 9:00 до 15:00 — г. Золотое, Попаснянский район

03.11 — с 9:00 до 15:00 — село Трехизбенка, Новоайдарский район

04.11 — с 9:00 до 15:00 — село Светличное, Попаснянский район

05.11 — с 9:00 до 15:00 — г. Нижний, Попаснянский район

06.11 — с 9:00 до 15:00 — г. Золотое, Попаснянский район

Донецкая область:

03.11 — с 09:30 до 15:00 — г. Мирноград, ул. Горная, 25

06.11 — с 09:30 до 15:00 — г. Авдеевка, ул. Соборная, 28.