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«Укрзалізниця» запустит поезд в прифронтовую Авдеевку
«Укрзалізниця» планирует продлить маршрут скорого поезда «Киев – Покровск» до прифронтовой Авдеевки. Об этом рассказал народный депутат Муса Магомедов, сообщает "Трибун".
«Положительным решением закончилось совещание под руководством заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича с участием руководителей "Укрзалізниці" и штаба ООС по пуску поезда "Киев-Авдеевка"», – говорится в сообщении нардепа.
Он отметил, что маршрут продлят несмотря на то, что это убыточно - «но это про людей, а не про прибыль, за что им отдельная благодарность».
По словам Магомедова, штаб ООС «дает добро» на пуск поезда, сейчас согласовывается взаимодействие «Укрзалізниці» и штаба.
«Верю, что это будет действительно скоро, и авдеевцы на скором поезде будут ездить в Киев, а киевляне – в Авдеевку», – подчеркнул нардеп.
Теги: Донбасс, Киев, Авдеевка, поезд, Укрзализниця
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