«Укрзалізниця» запустит поезд в прифронтовую Авдеевку

03.11.2020 14:00

«Укрзалізниця» планирует продлить маршрут скорого поезда «Киев – Покровск» до прифронтовой Авдеевки. Об этом рассказал народный депутат Муса Магомедов, сообщает "Трибун".

«Положительным решением закончилось совещание под руководством заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича с участием руководителей "Укрзалізниці" и штаба ООС по пуску поезда "Киев-Авдеевка"», – говорится в сообщении нардепа.

Он отметил, что маршрут продлят несмотря на то, что это убыточно - «но это про людей, а не про прибыль, за что им отдельная благодарность».

По словам Магомедова, штаб ООС «дает добро» на пуск поезда, сейчас согласовывается взаимодействие «Укрзалізниці» и штаба.

«Верю, что это будет действительно скоро, и авдеевцы на скором поезде будут ездить в Киев, а киевляне – в Авдеевку», – подчеркнул нардеп.