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Архив - Донецкая область

В ОРДО появилась «горячая линия» для жалоб на высокие цены

04.11.2020 12:00
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В ОРДО появилась «горячая линия» для жалоб на высокие цены

"Министерство доходов и сборов ДНР" запустило "горячую линию" для жителей, которые хотят пожаловаться на высокие цены в "республике", сообщает DonPress.com.
По телефонам нужно сообщать о завышении цен на продуктовые товары и лекарства.
Позвонить можно по номеру 407 — он доступен с городских телефонов. Также о завышении цен можно сообщить по донецкому номеру 388-44-44.



Теги: цена, жалоба, горячая линия, ДНР
 
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