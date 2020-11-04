В штабе ОС подвели итоги 100 дней перемирия на Донбассе

04.11.2020 16:00

По сравнению с предыдущим периодом количество потерь Объединенных сил уменьшилась более чем в 14 раз, информирует Цензор.НЕТ.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель командующего Объединенными силами генерал-майор Богдан Бондарь.

По информации штаба Объединенных сил, количество погибших и раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины из-за непосредственных боевых действий в районе проведения ООС за период с 27 июля по 4 ноября 2020 составило 14 военнослужащих (безвозвратных - 3, санитарных - 11), а за аналогичный период до введения данного режима - 197 военнослужащих (безвозвратных - 17 санитарных - 180).