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Дончане рассказали, как можно дешево добраться до границы с Россией
05.11.2020 17:00
Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области рассказали о недорогом способе выехать из ОРДО через КПП «Успенка» в Россию. Об этом пишут местные телеграм-каналы, сообщает DonPress.com.
По словам дончан, можно воспользоваться электричкой, которая идет с железнодорожного вокзала временно неподконтрольной Украине Ясиноватой до Успенки. Билет стоит менее 100 руб.
«При этом прохождение российской границы занимает намного меньше времени в более комфортных условиях», — пишут дончане.
Стоимость проезда в поезде Ясиноватая-Квашино (именно им нужно воспользоваться дончанам):
плацкарт — 65 руб.;
общий — 43 руб.
Проезд от Квашино до Успенки стоит 12 рублей.
Теги: Россия, граница, проезд, ОРДО
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