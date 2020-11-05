Дончане рассказали, как можно дешево добраться до границы с Россией

05.11.2020 17:00

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области рассказали о недорогом способе выехать из ОРДО через КПП «Успенка» в Россию. Об этом пишут местные телеграм-каналы, сообщает DonPress.com.

По словам дончан, можно воспользоваться электричкой, которая идет с железнодорожного вокзала временно неподконтрольной Украине Ясиноватой до Успенки. Билет стоит менее 100 руб.

«При этом прохождение российской границы занимает намного меньше времени в более комфортных условиях», — пишут дончане.

Стоимость проезда в поезде Ясиноватая-Квашино (именно им нужно воспользоваться дончанам):

плацкарт — 65 руб.;

общий — 43 руб.

Проезд от Квашино до Успенки стоит 12 рублей.