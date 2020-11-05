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Кравчук раскрыл детали украинского "Плана совместных шагов" по Донбассу
Подготовленный Украиной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации временно оккупированной части Донбасса в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там 31 марта местных выборов. Об этом сообщил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, передает Liga.
"Первое, что мы предлагаем сделать, – прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать", – подчеркнул Кравчук.
По его словам, после этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность, чтобы создать условия для проведения там 31 марта местных выборов.
Также важно будет четко урегулировать вопрос ответственности для лиц, которые принимали участие в событиях, связанных с войной на Донбассе, и недопущения наказания для тех, на ком нет вины за совершение преступлений.
Украинская сторона будет настаивать, что необходимо немедленно обеспечить полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного креста, ко всем удерживаемым лицам.
Украина хотела бы, чтобы это было сделано до середины ноября 2020 года, а окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" состоялось не позднее 15 декабря 2020 года.
Кравчук подчеркнул, что ОБСЕ должна иметь безопасный доступ ко всей территории Украины, поэтому необходимо добиться до середины декабря увеличения численного состава ОБСЕ на 1500 человек.
По его словам, Украина также будет предлагать создание свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.
5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.
Теги: Донбасс, Леонид Кравчук, мир, план, ТКГ
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