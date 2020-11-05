ТКГ согласовала четыре новых участка разведения сил на Донбассе

05.11.2020 08:00

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил и средств на Донбассе. Об этом во время брифинга 4 ноября заявил исполняющий обязанности командующего объединенных сил Виктор Ганущак, передает «Радио Свобода».

Всего по результатам встречи ТКГ согласовали три участка в Луганской области («Славяносербск», «Петровка» и «Нижнетеплое») и одну в Донецкой области («Григорьевка»).

Ганущак также добавил, что ситуация после разведения на участках «Станица Луганская», «Золотое» и «Петровское» в целом остается стабильной и контролируемой.