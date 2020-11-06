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На Донбассе ранен военнослужащий ОС
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям. Один украинский военный получил ранения. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что девять нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группы Восток, еще два - в районе ответственности группы Север.
Кроме того, был задействован беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.
В результате подрыва ВОГ-17 один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.
Боец был оперативно доставлен в медучреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.
С начала суток 6 ноября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано, отметили в штабе.
Теги: ранение, нарушение, перемирие, военнослужащий, ООС
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