На Донбассе расширилась "красная" зона карантина

06.11.2020 11:00

Штаб по борьбе с распространением коронавируса определил города и районы, которые на следующей неделе попадут в "красную" зону, сообщает Cxid.info.

Так, на Донетчине в "красную" зону попадут Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район.

На Луганщине в "красную" зону определен Марковский район.

Согласно документу, новое карантинное зонирование вступит в силу с 00:00 часов 9 ноября.