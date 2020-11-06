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Архив - Донецкая область

Президент МККК рассказал об итогах визита в ОРДЛО

06.11.2020 15:00
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Президент МККК рассказал об итогах визита в ОРДЛО

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер позитивно оценил переговоры по проблематике конфликта в Донбассе, которые прошли с его участием в Киеве, Донецке и Луганске.
«Не буду вдаваться в подробности встреч с президентом Украины, властями в Донецке и Луганске, но хочу отметить, что все встречи прошли очень положительно. Мы смогли обсудить ряд вопросов, связанных с местами лишения свободы, людьми, пропавшими без вести, и с другими социальными проблемами. Я очень благодарен и рад, что удалось добиться позитивного результата на обеих сторонах линии соприкосновения», — отметил Маурер в ходе посещения оккупированной пророссийскими боевиками Горловки.



Теги: Донбасс, президент, визит, ОРДЛО, МККК
 
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