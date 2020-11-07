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6 ноября "ДНР" пропустила 132 человека через гумкоридор в Еленовке
07.11.2020 13:00
132 человека пересекли КПВВ "Еленовка" в рамках действия гуманитарного коридора 6 ноября, сообщили в "МЧС ДНР".
«С 8.00 до 19.00 6 ноября 2020 года функционировал на въезд-выезд пункт пограничного и таможенного контроля (ППТК) «Еленовка», за оказанием помощи обратилось 5 граждан. На территорию республики запущено 17 транспортных средств, 93 человека. На территорию Украины выпущено 7 транспортных средств, 39 человек», – сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор, КПВВ
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