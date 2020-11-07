"Новая Почта" открыла отделение в сервисном центре на КПВВ в Счастье

07.11.2020 17:00

Компания "Новая почта" открыла отделение в новом сервисном центре на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Счастье Луганской области, сообщает пресс-служба компании.

Клиентам будет доступна услуга экспресс-доставки, они смогут отправлять и получать посылки весом до 30 кг. Кроме того, в отделении будут предоставляться финансовые услуги: оплата коммунальных платежей, снятие наличных с карты, денежные переводы и тому подобное. Новое отделение сможет обслуживать около 30 тыс. клиентов в месяц.

Кроме того компания "Новая почта" инвестировала 12 млн грн в открытие одного из сервисных центров на КПВВ в Новотроицком Донецкой области, который заработает в декабре этого года.