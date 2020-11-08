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Архив - Донецкая область

В "ДНР" откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» 9 ноября

08.11.2020 17:00
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В "ДНР" откроют гуманитарный коридор на КПВВ «Еленовка» 9 ноября

Пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком вновь возобновится в понедельник, 9 ноября, сообщили в "Межведомственном оперативном штабе" непризнанной "ДНР".
Время работы пункта — с 9.00 до 18.00 (по московскому времени). Для выезда из "ДНР" необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение "оперативного штаба".



Теги: Донбасс, Еленовка, ДНР, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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