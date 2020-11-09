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В штабе ООС сообщили об открытии всех КПВВ на Донбассе
Все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 10 ноября, возобновят пропуск людей и автомобилей. Об этом сообщает штаб ООС.
Речь идет о КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское» в Донецкой области, а в Луганской — о КПВВ «Станица Луганская» и двух новых пунктах пропуска «Счастье» и «Золотое».
Людей будут пропускать ежедневно с 8:00 до 18:00 (время киевское).
При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг людей. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.
Для пропуска через КПВВ, как и прежде, нужно дать согласие на обязательную самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома» или обсервацию.
Теги: Донбасс, открытие, штаб, КПВВ, ООС
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