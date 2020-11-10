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Архив - Донецкая область

9 ноября гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались 165 человек

10.11.2020 13:00
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9 ноября гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались 165 человек

165 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гуманитарный коридор в Еленовке 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
«За 9 ноября на территорию республики запущено 24 транспортных средства, 121 человек», — говорится в сообщении.
Кроме того, в сторону Украины проехали восемь транспортных средств и прошли 44 человека.



Теги: Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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