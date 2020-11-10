На Донетчине предприниматели митингуют против кассовых аппаратов

10.11.2020 16:00

В Донецкой области на митинг вышли около 150 предпринимателей, они перекрыли трассу Краматорск-Славянск. Об этом сообщил участник акции в Facebook, передает Корреспондент.net.

Предприниматели протестуют против введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Отмечается, что около 150 автомобилей застряли в пробке. Участники акции пропускают только автомобили скорой помощи и рейсовые автобусы.