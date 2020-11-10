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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 10 ноября по данным ГПСУ

10.11.2020 14:00
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Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 10 ноября по данным ГПСУ

Украинские пограничники на КПВВ «Станица Луганская» по состоянию на 10:00 пропустили с оккупированной территории 47 человек, а на оккупированную — 51 человек, сообщает Громадское Телевидение.
КПВВ «Счастье» пересекли примерно 10 человек. Шесть из них пересекли линию разграничения, но боевики не пропустили их на оккупированную территорию.
КПВВ «Золотое» пересекли только одно транспортное средство и один пешеход. Автомобиль уже вернулся, боевики не пропустили его на неподконтрольную территорию.
В Донецкой области пограничники не зафиксировали желающих пересечь КПВВ в направлении оккупированных территорий и наоборот.



Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
 
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