Украина открыла все семь КПВВ на Донбассе

10.11.2020 11:00

Украина возобновила работу всех семи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. При этом люди наблюдаются лишь возле КПВВ Счастье и Станица Луганская. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, четыре КПВВ в Донецкой и три – в Луганской области, возобновили пропуск граждан с 8:00 утра.

"Военнослужащие находятся на местах и готовы к оформлению людей, которые готовы пересечь линию разграничения. В то же время мы фиксируем, что только на КПВВ Счастье и Станица Луганская небольшая группа людей прибыла, чтобы проследовать в направлении оккупированных территорий. На других направлениях людей пока нет", – сказал Демченко.

Он связывает это с заявлениями сепаратистов, которые накануне отказались возобновлять пропуск граждан со своей стороны.