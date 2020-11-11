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Ситуация на КПВВ Донбасса 11 ноября по данным ГПСУ
11.11.2020 13:00
Российско-оккупационные войска продолжают блокировать контрольные пункты въезда/выезда на Донбассе, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
По состоянию на 10.00 сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили:
в КПВВ "Станица Луганская" на вход с временно оккупированной территории Украины - 131 человека, на выход - 66 человек;
в КПВВ "Новотроицкое" - на выезд в ВОТ оформлены 5 граждан и 5 транспортных средств.
А в КПВВ "Золотое" - 1 человек и в КПВВ "Счастье" - 1 человек, которые отправились в направлении временно оккупированной территории, были возвращены представителями оккупационной власти.
В КПВВ "Гнутово", "Марьинка" и "Майорское" граждане для пересечения линии разграничения не прибывали.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
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