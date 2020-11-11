ТКГ приняла за основу украинский план по Донбассу

11.11.2020 08:15

Украинский план действий по Донбассу взят за основу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Telegram, передает РБК-Украина.

Сообщается, что сегодня на заседании политической подгруппы обсудили украинский "План действий". При этом российская сторона заявила, что якобы украинская делегация обещала одобрение этого плана в Верховной раде. Переговоры вернулись в конструктивное русло после того, как делегация заявила, что может давать только рекомендации.

"Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу", - говорится в сообщении.

Основными пунктами "плана действий" определены: