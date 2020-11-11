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ТКГ приняла за основу украинский план по Донбассу

11.11.2020 08:15
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ТКГ приняла за основу украинский план по Донбассу

Украинский план действий по Донбассу взят за основу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ в Telegram, передает РБК-Украина.
Сообщается, что сегодня на заседании политической подгруппы обсудили украинский "План действий". При этом российская сторона заявила, что якобы украинская делегация обещала одобрение этого плана в Верховной раде. Переговоры вернулись в конструктивное русло после того, как делегация заявила, что может давать только рекомендации.
"Еще рано говорить о результатах, но, по крайней мере, можно сказать, что украинский "План" взят за основу", - говорится в сообщении.
Основными пунктами "плана действий" определены:

  • вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021;
  • отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
  • восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;
  • увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек);
  • подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ) лишь при выполнении этих условий.


Теги: Донбасс, мир, план, ТКГ
 
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