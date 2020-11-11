В "ДНР" перестали признавать украинские ID-паспорта

11.11.2020 10:00

Телеграмм-канал «Вольнодумец» опубликовал материал, в котором рассказал, что в ОРДО не смогут въехать граждане Украины, которые имеют не «бумажный вариант паспорта Украина», а украинский ID-паспорт.

По информации канала, официального распоряжения об этом в «республике» нет, но всех, кто едет из Украины с ID- паспортом пропускать в ОРДО не будут. Те же, кто раньше въехал по этому паспорту, смогут выехать обратно в Украину, без возможности вновь вернуться в ОРДО.

«Вольнодумец» уточнил, что в ходе разговора один из членов «МГБ ДНР» отметил: «Да там какой-то чип не читается российской техникой». Ресурс предположил, что видимо, именно по этой причине с 02.11.2020 в ДНР, по указанию российских кураторов, прекратили пропуск лиц с украинскими ID-паспортами.