В "красном" Краматорске попросили Кабмин смягчить карантин в городе

11.11.2020 14:00

Городская власть Краматорска обратилась к главе Донецкой облгосадминистрации Павлу Кириленко с просьбой попросить Кабмин смягчить карантинные ограничения для бизнеса. Об этом сообщил мэр Краматорска Андрей Панков в Фейсбук.

"Много нареканий со стороны предпринимателей вызывают ограничения, введенные с момента отнесения нашего города в красную зону. Предприниматели справедливо ссылаются на другие города, где также действует красная зона, но ограничения мягче. Здесь есть два фактора - или такие ограничения не приняты местными комиссиями, что является прямым нарушением закона со стороны органов местного самоуправления, или же действительно, Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС в ряде регионов не вводит такие ограничения. Считаю это несправедливым. Именно поэтому мы просим главы ОГА Павла Кириленко обратиться в Кабинет министров Украины с просьбой пересмотреть ограничения в части регулирования деятельности субъектов хозяйствования", - написал Панков.