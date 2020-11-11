В ОРДЛО за сутки выявили 209 новых случаев коронавируса

11.11.2020 16:00

За минувшие сутки, 10 ноября, так называемый минздрав «ДНР» выявил 205 новых случаев коронавируса.

Также за сутки выписали 117 пациентов, 20 человек скончались. Умерли мужчины в возрасте от 34 до 83 лет и женщины в возрасте от 49 до 84 лет.

Всего с начала пандемии группировка «ДНР» признала 8 198 случаев заболевания коронавирусом. Из них 3 595 пациентов продолжают лечение, 3 879 выписаны и 724 умерли.

Медики «ЛНР» за минувшие сутки зарегистрировали четыре летальных случая в результате осложнений от COVID-19, а также четыре новых случая инфицирования.

Таким образом, число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 116.

Всего по состоянию на 11 ноября группировка признает 1647 случаев коронавируса. Утверждается, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1370 человек.