"ЦРБ ДНР" анонсировал запуск интернет-банкинга для физлиц

12.11.2020 14:00

Специалисты "ЦРБ ДНР" начали тестирование системы дистанционного обслуживания «Интернет — банк» для физических лиц, сообщили в пресс-службе банка.

Уточняется, что в настоящее время сотрудники Центробанка уже подключены к данной системе. Банком осуществляется процесс опытно-промышленной эксплуатации и доработки продукта, реализованного на современной IT-платформе.

Отмечается, что данная система по своим возможностям и техническим характеристикам отвечает современным тенденциям банковского сервиса и позволяет физическому лицу управлять своими счетами в удобное для него время с компьютера или мобильного телефона.