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Архив - Донецкая область

"ЦРБ ДНР" анонсировал запуск интернет-банкинга для физлиц

12.11.2020 14:00
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"ЦРБ ДНР" анонсировал запуск интернет-банкинга для физлиц

Специалисты "ЦРБ ДНР" начали тестирование системы дистанционного обслуживания «Интернет — банк» для физических лиц, сообщили в пресс-службе банка.
Уточняется, что в настоящее время сотрудники Центробанка уже подключены к данной системе. Банком осуществляется процесс опытно-промышленной эксплуатации и доработки продукта, реализованного на современной IT-платформе.
Отмечается, что данная система по своим возможностям и техническим характеристикам отвечает современным тенденциям банковского сервиса и позволяет физическому лицу управлять своими счетами в удобное для него время с компьютера или мобильного телефона.



Теги: Донбасс, Интернет, банк, ДНР
 
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