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Украина предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан
12.11.2020 11:00
Украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан, передает УНН.
Это позволит им беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.
"Стороны начали обрабатывать техническую сторону предложения", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, Донбасс, предложение, КПВВ, ТКГ
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