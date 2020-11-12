Украина предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан

12.11.2020 11:00

Украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для маломобильных граждан, передает УНН.

Это позволит им беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.

"Стороны начали обрабатывать техническую сторону предложения", - говорится в сообщении.